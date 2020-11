La secrétaire d'Etat adjointe aux Affaires éducatives et culturelles des Etats-Unis attendue au Maroc

La secrétaire d'État adjointe aux Affaires éducatives et culturelles (CEA), Marie Royce se rendra au Maroc dans les prochains jours. / DR

La secrétaire d'Etat adjointe aux Affaires éducatives et culturelles (CEA) des Etats-Unis, Marie Royce se rendra au Maroc dans les prochains jours pour «discuter de la coopération bilatérale en matière d'éducation et de culture» entre le royaume et les Etats-Unis.

Selon un communiqué de l’ambassade américaine au Kazakhstan, annonçant la tournée de la responsable dans ce pays d’Asie, aux Emirats arabes unis et au Maroc, Marie Royce doit rencontrer des hauts responsables du gouvernement marocain.

«Elle visitera la légation américaine, la plus ancienne propriété diplomatique américaine au monde et le seul monument national américain en dehors du territoire américain», souligne-t-on.

Le communiqué ajoute que la responsable américaine «rencontrera les participants et anciens lauréats du programme d'échange de la CEA, ainsi que des organisations partenaires».