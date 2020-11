Pour le Front Polisario, «la guerre se poursuivra jusqu'à la libéralisation du Sahara»

Le Front Polisario continue de battre le tambour de guerre, quelques jours après avoir annoncé qu’il a annoncé, samedi son retrait officiel des accords du cessez-le-feu de 1991 avec le Maroc.

Dans une déclaration accordée à EFE, citée par Futuro Sahara, Khatra Addouh, membre du secrétariat du Front Polisario a affirmé hier que «la guerre se poursuivra tant que les Nations unies se désengagent de leurs responsabilités et ne reconnaissent pas les erreurs du passé». «Elles doivent faire pression sur le Maroc pour accepter la légitimité internationale et les accords de 1991», a-t-il insisté.

Khatri Addouh a tenu le Maroc comme «pleinement responsable de l'effondrement de l'accord de cessez-le-feu signé il y a 29 ans en raison de son attaque vendredi dernier contre un groupe de sahraouis pacifiques à El Guerguerate». «Nous sommes entrés dans une nouvelle phase il y a environ trois jours en raison de la position prise par le Maroc pour mettre fin au cessez-le-feu», a-t-il ajouté, en estimant que le Polisario a été «contraint» de prendre une telle décision.

Le membre du secrétariat du Polisario a également fustigé la MINURSO et le secrétariat de l’ONU, accusant la première d’avoir «échoué» et le dernier de «ne pas transmettre la réalité sur le terrain au Conseil de sécurité» et d’avoir «accepté la démission de Horst Köhler».

Dans une déclaration similaire, accordée à la radio publique algérienne, l’ambassadeur du Polisario à Alger Abdelkader Taleb Omar, a estimé que «le Front Polisario est convaincu que l'action militaire est ce qui fera la différence».

«Après les événements d’El Guerguerate, nous sommes en état de guerre avec l'occupation, et les bombardements des sites militaires marocains se poursuivront. Ce qui se passe va créer une nouvelle dynamique pour le peuple sahraoui et que la lutte sera transférée à toutes les villes occupées et renforcera le soulèvement populaire», a-t-il ajouté.