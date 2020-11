New Jersey : Première candidate musulmane au Congrès, une passagère voilée expulsée d’un vol

Une femme musulmane a été expulsée d’un vol de l’American Airlines, après qu’un voyageur a déclaré ne pas se sentir «à l’aise» avec elle dans l’avion. Il s’agit d’Amani al-Khatahtbeh, fondatrice du site Muslim Girl et première femme musulmane à se présenter au Congrès du New Jersey. Elle devait se déplacer de Newark à Charlotte, en Caroline du Nord, le 14 novembre.

Amani al-Khatahtbeh a fait part de ce traitement, sur son compte Twitter, plateforme où un autre passager a rapporté également les faits. «J’ai dû quitter de mon vol parce qu’un homme a demandé à une femme musulmane de descendre de l’avion. Les employés de l’American Airlines ont suivi sa demande et n’ont donné aucune explication à la femme», a-t-il écrit, tandis que la concernée s’est consternée que la voix du plaignant ait été entendue mais pas la sienne.

I had the craziest experience in TSA this morning.



An entitled white man behind me insisted on cutting me in line because I was “still taking my shoes off.”



When I said he could wait like everyone else, he started going off about how he’s “pre check” and “first class” 1/3