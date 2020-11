Enseignants contractuels : Le PPS saisit Amzazi sur le «retour de répression» des manifestations

Le PPS veut des explications de Saaïd Amzazi sur le «retour de répression des manifestations des enseignants contractuels». Le groupement parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a ainsi adressé cette semaine une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans ce sens.

«Nous avons récemment remarqué un retour de la violence envers les professeurs qui organisent des manifestations exigeant d'interagir avec leurs différentes revendications, ce qui est inacceptable au vu du calme face à un mouvement pacifique et compte tenu des effets psychologiques de cette violence», a plaidé la députée parlementaire Aicha Lablak.

Présidente du groupement PPS, elle a également rappelé, dans sa question, «la place de l’enseignant dans l'imaginaire culturel», ce qui nécessite, selon elle, de «traiter sa protestation avec plus de sagesse et de perspicacité, et d'ouvrir des voies de dialogue avec les représentations des professeurs, qu'elles soient fonctionnaires ou contractuels».

La députée a également estimé qu’il faut «adopter aussi le langage de la franchise avec eux» concernant leurs revendications.

Ainsi, Aicha Lablak a questionné Saaïd Amzazi sur les mesures et actions mises en place pour éviter le recours à la violence afin d’éviter ses répercussions psychologiques sur les enseignants et sur leurs élèves et comment le ministère compte «instaurer un dialogue avec les enseignants contractuels».