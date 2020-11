L’armée américaine épinglée pour l’achat de données de musulmans depuis des applications

Bénéficiant de plus de 98 millions de téléchargements à travers le monde, une application de prière musulmane et de coran a été repérée comme l’une des plus liées à une vaste chaîne d’approvisionnement de l’armée américaine en données personnelles, à travers des sous-traitants.

D’autres applications ayant servi aux mêmes fins incluent aussi une dédiées aux rencontres musulmanes, ou encore d’autres plus utilitaires, selon des révélations de Vice. Grâce à des archives publiques, des entretiens avec des développeurs et une analyse technique, le groupe Motherboard a découvert deux flux de données distincts et parallèles que l’armée américaine utilise ou a utilisés pour obtenir des données de localisation.

Selon la même source, l’un s’appuie sur une société appelée Babel Street, initiatrice de Locate XUS Special Operations Command (USSOCOM) pour la lutte contre le terrorisme, les insurrections et pour faciliter les identifications lors des opérations des forces spéciales à l’étranger. L’autre flux passe par une société appelée X-Mode, qui obtient des données de localisation directement à partir d’applications, puis les vend à des sous-traitants et, par extension, à l’armée, indique encore Vice.

Source : Vice / Image - Sungpyo Hong

La plupart des utilisateurs d’applications visés dans ces chaînes d’approvisionnement en données personnelles sont de confession musulmane. La même source indique que cet usage a été fréquent, dans un contexte où ces dernières décennies, les Etats-Unis ont mené plusieurs interventions militaires dans les pays à majorité musulmane au Moyen-Orient.

Les applications envoyant des données à X-Mode incluent Muslim Pro, une application qui rappelle à ses utilisateurs l’heure de la prière ou leur montre instantanément la direction de La Mecque par rapport à leur emplacement. Elle a été téléchargée plus de 50 millions de fois sur Android et plus de 98 millions au total sur d’autres plates-formes.

Vice affirme que certaines applications qui collectent des données pour X-Mode cachent ce transfert et ne les mentionnent pas dans les clauses de confidentialité.