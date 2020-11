El Guerguerate : Des tirs de nuit signalés par le Maroc et le Polisario à la MINURSO

La MINURSO a reçu des rapports du Maroc et du Front Polisario faisant état d’incidents de tirs de nuit dans le territoire à différents endroit le long du mur de sécurité, a révélé hier soir le porte-parole du secrétaire général de l'ONU lors de son point de presse quotidien.

«La Mission continue d’exhorter les parties à faire preuve de retenue et à prendre toutes les mesures nécessaires pour apaiser les tensions», a assuré Stéphane Dujarric en réponse à une question d’un journaliste. Il a ajouté que les casques bleus «sur le terrain au Sahara occidental continuent de suivre la situation de très près».

Depuis le début de la crise, le 21 octobre, l’ONU a tenté vainement et à maintes reprises de convaincre le Polisario de lever le blocage à El Guerguerate. Après le lancement, le 13 novembre, de l’opération menée par les FAR pour sécuriser la circulation des personnes des biens et des personnes à travers le passage, les Nations unies ont multiplié leurs appels aux deux parties à la «retenue» et au «respect du cessez-le-feu».

Hier le secrétaire général, Antonio Guterres a eu un entretien téléphonique avec le roi Mohammed VI.