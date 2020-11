Maroc : Meriam Amjoune et Chef Omar désignés jeunes défenseurs des droits de l’enfant

Meriam Amjoune et Omar Archane (alias Chef Omar) ont été nominés jeunes défenseurs des droits de l’enfant par l’UNICEF au Maroc, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, prévue le 20 novembre. Cette désignation intervient en reconnaissance à l’engagement des deux jeunes pour la promotion des droits de l’enfant, depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

«Omar Archane et Meriam Amjoune se sont distingués cette année par leur forte implication dans différentes initiatives de l’UNICEF au Maroc dont la contribution à ‘l’Appel de l’Enfance’ lancé au mois d’Avril par l’UNICEF, les multiples participations aux ‘Rendez-vous de l’UNICEF’, campagne de communication qui avait mobilisé plusieurs célébrités et qui avait pour objectif de promouvoir la résilience des enfants et de leurs familles particulièrement durant la période de confinement, la campagne ‘#VivreEnSécuritéAvecCovid19’ et la toute nouvelle campagne ‘Visages et histoires’ qui sera lancée le 20 novembre», a indiqué un communiqué de l’institution.

Sur une année, les deux enfants vont associer leur voix à celle de l’UNICEF, afin de promouvoir ces valeurs au Maroc. Cet engagement qui illustre la matérialisation du droit à la participation, qui constitue une occasion «pour que les enfants eux-mêmes plaident la cause de leurs pairs et appellent au respect de leurs droits», a indiqué la même source.