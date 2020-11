El Guerguerate : L’ambassadeur palestinien à Alger en porte-à-faux avec celui au Maroc

«L’ambassade palestinienne à Alger a démenti, lundi, les déclarations attribuées par un journal algérien à l’ambassadeur palestinien en Algérie, Amine Makboul, à propos de la position de son pays concernant le Sahara marocain», indique la chancellerie dans un communiqué relayé par la MAP.

La même source a précisé que l’ambassadeur a seulement exprimé l’espoir de «voir la question du Sahara résolue dans la paix et la sérénité entre les frères», souhaitant «progrès et prospérité aux peuples algérien et marocain». L’ambassadeur palestinien a insisté à cet égard sur «le respect des résolutions des Nations unies visant à trouver une solution politique consensuelle au différend régional».

Dans une interview accordée au journal Al Wassat, le diplomate a par ailleurs minimisé la portée du soutien à la marocanité du Sahara exprimé, dimanche 14 novembre, par son collègue accrédité à Rabat. Il a affirmé que «l’Autorité palestinienne ne s’est pas encore prononcée sur ce sujet». Une référence à l’opération menée par les Forces armées royales dans la zone tampon d’El Guerguerate. L’exécutif de Mahmoud Abbas observe le silence face aux développements qu’a connus la région le 13 novembre.

Par contre l'ambassade de la Palestine à Rabat, a affirmé dans un communiqué, «l’appui constant de la Palestine à la souveraineté du royaume».

A Alger, Amine Makboul a appelé à «l’organisation du referendum décidé par les Nations unies (…) pour s’assurer de ce que veulent les Sahraouis : est-ce l’autonomie, l’intégration ou une république indépendante ?».