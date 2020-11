Espagne : Une Marocaine poursuivie pour avoir laissé son enfant seule à la maison pendant un mois

Une cour de la ville de Málaga a débuté, ce lundi, le procès d’une Marocaine accusée d’avoir laissé son bébé de 17 mois seul pendant un mois et de meurtre.

Selon l’accusation, consultée par l’agence Europa Press et relayée par OK Diario, cette Marocaine, enceinte, est arrivée en Espagne fin mars 2017 pour cacher sa situation à son père.

L'accusée a ainsi accouché dans cette municipalité le 4 mai 2017 et est restée vivre dans la maison de sa sœur et de son beau-frère. A la mi-2018, elle déménage en ville, loue une maison et commence à travailler comme serveuse dans une boîte de nuit.

«Elle laisse le bébé seul, alors qu’il n’avait que 15 mois et ne pouvait pas encore marcher sans aide», indique le parquet dans ses conclusions. C’est à ce moment-là que les absences de la Marocaine deviennent fréquentes et qu’elle commence à dormir chez des amis et chez son petit-ami.

Vers octobre 2018, l'accusée a «définitivement quitté l'appartement et laissé sa fille dans la chambre, avec un biberon et quelques biscuits, la porte et les fenêtres fermées», sans retourner chez elle.

En novembre, les frères de la femme se sont rendus à Malaga car ils ne pouvaient pas la contacter. Elle leur confie alors son crime et s’enfuie.

Ce sont les membres de sa famille qui alerteront la police qui, une fois sur place, découvre le cadavre de la petite fille. Selon les données d'autopsie et les analyses effectuées, le décès est survenu dans un délai minimum de 26 à 30 jours avant sa découverte et la cause principale était l'abandon, qui comprend la malnutrition, la déshydratation, la famine et le manque de soins médicaux et hygiénique».

Ainsi, le parquet exige une condamnation d’un an de prison pour le crime d'abandon et 20 ans pour celui de meurtre.