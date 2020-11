Italie : Un film du Belgo-marocain Jawad Rhalib en compétition au Festival dei Popoli

Le film documentaire «Fadma, même les fourmis ont des ailes», du réalisateur belgo-marocain Jawad Rhalib, aura sa première lundi 16 novembre. La rencontre se tiendra en ligne depuis la salle du cinéma La Compagnia à Florence, conformément aux mesures sanitaires liées à la pandémie de la covid-19.

Cette projection se tient dans le cadre du 61e Festival international du film documentaire de Florence (Festival dei Popoli). Le documentaire de Jawad Rhalib concourt pour le prix du «meilleur film», a rapporté l’agence de presse italienne Ansa.

Dans la catégorie films internationaux, ce documentaire aborde la question de l’émancipation des femmes dans le monde arabe et particulièrement au Maroc. La protagoniste, Fadma, est à la tête d’un mouvement de révolte de femmes dans un village amazigh. Reléguées aux activités intérieures dans leurs maisons, où elles s’occupent du foyer et de la famille, elles sont déterminées à remettre en question les privilèges de l’autorité patriarcale, qui a dominé et réglementé la vie sociale dans leur contrée.

Fadma et les femmes du village critiquent les coutumes de leur communauté et demandent plus d’égalité. Elles font alors grève et affrontent avec leurs maris, ainsi que les dirigeants locaux.

Dans le cadre de ce festival, les projections se poursuivent en ligne sur la plateforme du festival jusqu’au 22 novembre.