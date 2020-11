Parlement algérien : L'opération marocaine à El Guerguerate, une «violation» du cessez-le-feu

S'appuyant sur le discours du Front Polisario, le président de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement algérien, a estimé dimanche que les récentes opérations militaires du Maroc à El Guerguerate «sont une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu entre le royaume et le Front Polisario».

Slimane Chenine a ainsi appelé les Nations unies à «assumer leurs responsabilités juridiques et morales». «Il est devenu nécessaire et urgent pour les Nations Unies d'assumer leurs responsabilités juridiques et morales pour protéger le peuple sahraoui et protéger ses ressources économiques», a-t-il ajouté, cité par le journal algérien Echorouk.

Il est à rappeler que les Nations Unies ont fait plusieurs tentatives afin de persuader le Front Polisario de ne pas bloquer la circulation des biens et des personnes au niveau du poste-frontière El Guerguerate, soit par les appels du Secrétaire général des Nations Unies, soit via la MINURSO. Des tentatives qui se sont avérées vaines, poussant le Maroc à intervenir pour sécuriser le passage.