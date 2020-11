Volcan, un jeune lion de l’Atlas, est arrivé au parc zoologique de Paris depuis le Maroc

Le parc zoologique de Paris a annoncé, samedi, l’arrivée de Volcan, un lion de l’Atlas âgé de 9 ans et pesant 214 kg. Il est arrivé, dans la nuit de vendredi à samedi, au parc zoologique de la capitale française dans le cadre d'un partenariat international avec les autorités marocaines, précise Le Parisien.

Le félin a été transporté depuis le royaume, après un «interminable voyage en camion, entamé mercredi» depuis Rabat. Mâle reproducteur de 9 ans, l'animal a pris ses quartiers au bois de Vincennes, où il rejoint trois femelles et un jeune lion, castré pour raisons médicales. «Volcan va donc faire figure de mâle dominant», explique le journal.

«On l'attendait depuis un an et demi. Il n'est pas forcément là pour la reproduction des femelles, mais surtout pour assurer la cohésion du groupe. Et c'est très émouvant de voir arriver ici cet animal si charismatique», souligne le vétérinaire et directeur scientifique du parc zoologique, cité par Le Parisien.

Le temps de parcours entre le Maroc et la France «a été si long que les responsables du parc ont demandé au chauffeur de limiter les pauses, pour stresser au minimum le félin appelé à quitter son univers marocain pour la capitale».

Le félin a été repéré par les vétérinaires du zoo parisien à Rabat. Le parc zoologique a ensuite réussi à l'acquérir dans le cadre d'un partenariat international. Leurs homologues marocains ont, ensuite, «su confectionner une superbe cage à ses dimensions, qui a permis à Volcan de voyager confortablement en camion depuis l'Afrique», le lion ne pouvant pas voyager par avion, de par sa taille et son poids.

Volcan sera mis en isolement pendant deux semaines, «le temps qu'il s'acclimate, et lui faire des prélèvements sanguins», avant d’être placé au sein de son nouveau clan.