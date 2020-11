Sahara : Guyana retire sa reconnaissance de la "RASD"

La République Coopérative de Guyana a annoncé, samedi, sa décision de retirer sa reconnaissance de la «République arabe sahraouie démocratique», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Dans une lettre adressée au ministre, M. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Guyana, M. Hugh Hilton Todd, déclare que «le Gouvernement de Guyana ne va plus reconnaître» l'autoproclamée "RASD". Guyana «apportera son soutien entier aux efforts des Nations Unies en vue d’une solution pacifique et mutuellement acceptable».

Le communiqué précise que sous l’impulsion donnée par le Roi Mohammed VI, la dynamique internationale d’appui à la marocanité du Sahara se poursuit, à la mesure de l’érosion des reconnaissances du Polisario ; 164 pays n'ont plus de relations avec ce dernier.

La République Coopérative de Guyana, qui avait reconnu la "RASD" le 1er septembre 1979 et dont la décision coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 45ème anniversaire de la Marche Verte, est le 14ème pays d’Amérique Latine et des Caraïbes à avoir retiré sa reconnaissance depuis 2010.