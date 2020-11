Armement : Le Maroc souhaite acquérir des véhicules blindés français VAB Mk3

Le Maroc compte acquérir le véhicule blindé français VAB Mk3, a indiqué ce dimanche le média spécialisé Defensa, citant le magazine officiel de l’armée marocaine, édité par le service de presse de l'Inspection générale des forces armées royales. La publication ne mentionne pas le nombre de véhicules blindés commandés ni la date de livraison.

Le VAB dans sa version Mk3 mise à jour est l'alternative aux véhicules blindés VAB obsolètes qui sont entrés en service dans les années soixante-dix du siècle dernier. Il s'agit, par ailleurs, du deuxième accord avec l’entreprise française spécialisée dans les véhicules militaire Arquus, anciennement Renault Trucks Defense, de l'armée marocaine après la commande de 36 Sherpa Light, équipés de missiles de défense aérienne Mistral 3, précise le média.

Ce dernier rappelle que l'armée royale marocaine possède environ 320 VAB 6×6 ATV, acquis dans les années 1970 et qui, pendant la guerre au Sahara marocain, ont participé directement aux combats contre le Front Polisario, où ils ont fait preuve d'une grande efficacité.

L'armée marocaine dispose de quelques modèles dérivés basés sur le VAB, comme le VAB VTM avec mortier Thomson-Brandt MO-120, le poste de commandement VAB PC et le VAB ARV.

Le média affirme que ce modèle «constitue une nouvelle famille de véhicules blindés 6x6 de taille moyenne, qui offrent de très hautes performances en termes de mobilité, de protection et de capacité de transport, proches de celles d'un 8x8 mais à moindre coût».

«Avec sa coque blindée, le VAB MK3 garantit une protection totale du personnel et de la mission, aussi bien contre les menaces balistiques et explosives que dans un environnement nucléaire, biologique ou chimique. De cette manière, il est capable de mener des missions dans les environnements les plus hostiles et de se défendre contre toutes sortes de menaces, y compris la protection contre les grenades propulsées par roquettes (RPG)», conclut-on.