Événements de Gdim Izik : La DIDH épond à HRW et Amnesty International

Les autorités publiques ont réitéré leur rejet des tentatives de certaines organisations non gouvernementales (ONG) visant à «exercer une influence médiatique sur le travail de la justice», en ce qui concerne le dossier des individus condamnés pour les faits criminels survenus dans le camp de Gdeim Izik à Laâyoune en 2010.

La Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) a indiqué vendredi dans un communiqué que les autorités publiques ont pris connaissance de la publication par des organisations non gouvernementales, de deux communiqués conjoints, en date du 05 et 08 novembre 2020, sur ce dossier.

Elle dénonce «la campagne de propagande» lancée par ces organisations contre le Maroc, sous forme d'«accusations infondées» et les exhortent à «respecter les valeurs d'intégrité et de neutralité».

«Ces individus impliqués dans les événements du camp Gdeim Izik et dont les dossiers sont soumis à la Cour de Cassation sont poursuivis pour avoir commis des actes criminels, barbares et épouvantables à l'encontre des éléments des forces publiques et de la protection civile marocains, et ce conformément à la loi qui exige de faire face à tout acte criminel et garantir ainsi les droits des victimes», a ajouté la même source.

Il s'agit de «crimes graves que ces ONG omettent de mentionner tout en tentant de faire passer le criminel pour victime afin de créer la confusion chez l'opinion publique, ce qui représente une violation flagrante de la sacralité de la dignité humaine et remet en question la crédibilité et le rôle joué par ces organisations d'une manière légitime et récurrente», poursuit-on.

Le communiqué de la DIDH insiste sur le fait que «ce procès s'est déroulé conformément aux normes légales en vigueur au niveau international», et déclare que «les autorités publiques refusent catégoriquement l’évaluation politicienne et partiale» faite par certaines organisations de la situation des droits de l'Homme dans les provinces du Sud.