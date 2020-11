Journée mondiale du diabète : 958 000 diabétiques pris en charge au Maroc

Au Maric, 958 000 diabétiques sont pris en charge au niveau des établissements des soins de santé primaires, dont 60% sont des ramedistes, a annoncé le ministère de la Santé à l’occasion de la Journée mondiale du diabète.

Célébrée ce 14 novembre, elle se tient sous thème «Personnel infirmier : marquez la différence dans la gestion du diabète», choisi cette année par l'OMS et la Fédération internationale du diabète (IDF).

Le choix de ce thème est tout à fait pertinent car le personnel infirmier joue un rôle fondamental dans le diagnostic précoce du diabète, l'éducation thérapeutique des diabétiques et la sensibilisation de la population générale sur les facteurs de risque du diabète, souligne le communiqué.

Le diabète est une réelle menace sanitaire qui figure parmi les dix principales causes de décès à l’échelle mondiale, relève la même source.

Vu le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, la situation devient plus problématique car la létalité liée au virus est significativement plus élevée chez les personnes âgées porteuses de comorbidités, notamment le diabète.

On estime que 20 000 enfants et 2,5 millions d’adultes sont diabétiques, dont 49% méconnaissent leur maladie, alors que 2,2 millions sont prédiabétiques (Enquête Stepwise 2018), fait-on savoir.

A cette occasion, le ministère tient à rappeler que le personnel infirmier fait un travail remarquable aux côtés des médecins pour prendre en charge les patients diabétiques à tous les niveaux de soins. De plus, grâce à un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée, les complications graves et coûteuses dues au diabète peuvent être évitées.

Enfin, avec l’adoption d’un mode de vie sain, la survenue du diabète de type 2 peut être retardée voire même évitée, rappelle le ministère pour qui «la maîtrise du diabète dans notre pays est une responsabilité individuelle et collective qui doit se traduire par des actions coordonnées et concertées entre plusieurs acteurs».