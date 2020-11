Éliminatoires de la CAN-2021 : Le Maroc domine la République centrafricaine (4-1)

La sélection marocaine a largement battu son homologue de la République centrafricaine sur le score de 4 buts à 1, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 3ème journée (groupe E) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football.

Le premier but des Lions de l'Atlas a été inscrit dès la 10ème minute par le truchement d'Achraf Hakimi qui profite d'une passe millimétrée de Hakim Ziyech dans le dos de la défense.

Contre le cours du jeu, la République centrafricaine parvient à égaliser grâce à Louis Mafuta (25ème).

Trois minutes plus tard, une passe de Ziyech pour Youssef El Arabi dans la surface de réparations oblige le défenseur Cédric Yambere à commettre la faute sur l'attaquant marocain, l'arbitre malien Boubou Traore n'hésite pas à désigner le point de pénalty, transformé avec succès par Ziyech qui redonne l'avantage à la sélection marocaine (30ème).

A la 33ème minute, suite à un corner joué à deux entre Ziyech et Hakimi, le milieu offensif de Chelsea réussit à cadrer un tir croisé et inscrit le troisième but des Lions de l'Atlas.

Hakimi cède sa place à l'heure du match à Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), qui signe ainsi sa première apparition sous les couleurs de la sélection. Quelques minutes plus tard, le jeune prodige, 20 ans, ouvre son compteur de buts avec l'équipe nationale après une passe dans la surface de réparation d'Ayman Barkok.

Au terme de cette journée, le Maroc s'est emparé de la première place du groupe avec 7 points, devançant la Mauritanie (2ème/5 pts) et la République centrafricaine (3ème/3 pts), alors que le Burundi est 4ème avec un seul point.

Lors de la 4ème journée, le Maroc fera le déplacement, mardi prochain à Douala au Cameroun, pour y retrouver la République centrafricaine, tandis que le Burundi accueillera la Mauritanie.