Maroc-Polisario : Paris appelle à «éviter l’escalade»

La France, autre pays concerné par la question du Sahara occidental, a appelé les parties «à tout faire pour éviter l'escalade», indique le ministère des Affaires étrangères dans une déclaration à l’AFP, en réaction aux développements qu’a connus hier El Guerguerate.

Paris affirme que «ces événements démontrent l'importance d'une relance rapide du processus politique, qui passe notamment par la nomination dans les meilleurs délais d'un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies».

Le lundi 9 novembre à Rabat, Jean Yves Le Drain s’est dit préoccupé par le blocage de la circulation des biens et des personnes au niveau du passage reliant le Maroc et la Mauritanie, par des membres du Polisario.

Le vendredi 13 novembre, les Forces armées royales ont mené une opération ayant permis de libérer la route menant au voisin du sud.

La Russie, l’Algérie, la Mauritanie et le secrétaire général de l’ONU ont également appelé le Maroc et le Polisario à la «retenue» et au «respect du cessez-le-feu».