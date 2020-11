Le Polisario annonce «avoir frappé des sites» des FAR

Ce vendredi 13 novembre, vers 21h00, le «ministère de défense» du Polisario a annoncé dans un communiqué publié par l’agence de presse SPS que ses milices ont «mené des frappes visant plusieurs sites tout au long» du mur de sécurité mais sans donner de précision sur les lieux exactes.

La même source, tout en «condamnant» l’opération menée par les soldats marocains, souligne avoir «sécurisé» le retour chez eux des éléments qui bloquaient le passage d’El Guerguerate depuis le 21 octobre. Le Front s’est félicité également du «nombre élevé des volontaires ayant rejoint» ses milices. Le mouvement séparatiste a lancé un appel aux sahraouis de Tindouf et d'ailleurs pour rejoindre les troupes.

Deux heures avant cette nouvelle sortie du Front, l’Etat-Major Général des FAR a précisé dans un communiqué que «le passage d’El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé via la mise en place d’un cordon de sécurité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR».