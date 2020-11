Les Emirats, le Bahreïn et le Qatar condamnent les «provocations» du Polisario

Les Emirats arabes unis et le Bahreïn apportent leurs appuis à l’opération menée vendredi 13 novembre par les FAR pour sécuriser la circulation au passage d’El Guerguerate. Abou Dhabi exprime «sa solidarité avec le Royaume frère du Maroc et son soutien à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de mettre fin à l’incursion illégale dans la zone tampon d’El Guerguerate reliant le Maroc à la Mauritanie», indique le ministère émirati des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce soir par l’agence de presse WAM.

Le département que dirige le prince Abdellah Ben Zayed «condamne

les provocations et pratiques désespérées et inacceptables qui ont eu lieu depuis le 21 octobre, et qui constituent une violation flagrante des accords conclus et une menace réelle pour la sécurité et la stabilité de la région».

«Les Émirats arabes unis renouvellent leur soutien continu au Royaume du Maroc dans toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour défendre la sûreté et la sécurité de ses terres et de ses citoyens.»

Bahrein et le Qatar aussi

Le Bahreïn a également manifesté son entière solidarité avec le Maroc «dans la défense de sa souveraineté, des droits, de la sûreté et de la sécurité de ses terres et de ses citoyens dans la zone du passage marocain d’El Guerguerate dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l'unité du territoire marocain, et conformément à la légitimité international», précise le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sur la même longueur d’ondes que les Emirats, Manama «condamne les provocations» du Polisario dans la zone tampon, les qualifiant de «menaces sérieuses contre la circulation des personnes et des biens, de violation des accords militaires et une tentative de déstabilisation de la sécurité et de la stabilité dans la région».

Abou Dhabi a déjà ouvert un consulat général à Laayoune. Manama est pressentie pour lui emboiter le pas prochainement.

Le Qatar a également rejoint les Emirats et le Bahreïn pour soutenir le Maroc. Doha s’est dite, dans un communiqué, «profondément préoccupé par l’obstruction à la circulation des personnes et des biens au poste-frontière d’El Guerguerate». L’émirat apporte son «appui à la l'initiative prise par le Royaume frère du Maroc de mettre fin au blocage de la circulation dabs le passage».

«Dans ce contexte, l'État du Qatar salue les efforts du Secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution politique au conflit, vieux de plusieurs décennies». Et de conclure en renouvelant «sa ferme position sur la résolution des différends par le dialogue, la diplomatie et des moyens pacifiques et la nécessité de respecter la souveraineté des États et appelant à la plus grande retenue».