El Guerguerate : Antonio Guterres met en garde contre les violations du cessez-le-feu

Les Nations unies ont réagi aux développements qu’a connus El Guerguerate, marqués par l'intervention militaire du Maroc suivie d'affrontements armés entre les Forces armés royales et les milices du Polisario au niveau d'Al Mahbas.

«Ces derniers jours, le secrétaire général, a participé à de multiples initiatives visant à éviter une escalade de la situation dans la zone tampon d’El Guerguerate et à mettre en garde contre les violations du cessez-le-feu et les conséquences graves de tout changement du statu quo», indique le porte-parole d’Antonio Guterres dans une déclaration à la presse.

Le SG de l’ONU «regrette que ces efforts se soient révélés infructueux et se déclare vivement préoccupé par les conséquences possibles des derniers développements» dans la région. En dépit de ce contexte tendu, le Portugais «reste déterminé à tout mettre en œuvre pour éviter l’effondrement du cessez-le-feu datant de septembre 1991 et demeure déterminé à tout mettre en œuvre pour lever les obstacles à la reprise du processus politique», précise Stéphane Dujarric.

«La MINURSO s’engage à poursuivre la mise en œuvre de son mandat. Le secrétaire général appelle ainsi les parties à assurer la pleine liberté de circulation de la Mission conformément à son mandat.»

Un message qui vise le Polisario qui accuse la MINURSO de «complicité» avec le Maroc. Pour mémoire, Antonio Guterres a exhorté le mouvement séparatiste à ne pas bloquer la circulation des biens et des personnes entre le royaume et la Mauritanie, au moins à trois reprises rien que cette année : En janvier lors de l’affaire du Rally Africa Eco Race, le même appel a été réitéré le 27 septembre et le 21 octobre. Des appels totalement ignorés par le Polisario.