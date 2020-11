De plus en plus intégrés, les Néerlando-marocains toujours «surreprésentés» pour la criminalité

Le Bureau central des statistiques des Pays-Bas a publié, cette semaine, son rapport annuel d'intégration, dressant un aperçu sur l’évolution des personnes issues de l'immigration dans le pays. Le rapport décrit le développement de l'intégration jusqu'en 2019, précisant que l’impact de la pandémie du Covid-19 et des mesures connexes sur l’économie et la société néerlandaise n’y figure pas.

Ainsi, «ces dernières années, la participation des personnes issues de l'immigration a augmenté plus fortement et la dépendance à l'aide sociale a davantage diminué par rapport à celle des personnes d'origine néerlandaise», se félicite le CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en néerlandais). «Les enfants issus de l'immigration vont plus loin dans leurs études supérieures qu'il y a dix ans. Ces évolutions dans le domaine de l'éducation et du marché du travail sont une mesure importante d'intégration», ajoute-t-on.

Selon le rapport, la participation au marché du travail des personnes d’origine turque, marocaine, surinamaise ou antillaise, «a augmenté lors de la période 2015-2019». La même source rappelle que «lors de la crise économique précédente, ces groupes ont été plus durement touchés sur le marché du travail».

Accès au marché du travail pour les Néerlando-marocains

Comparée au groupe des personnes d'origine néerlandaise, la participation au marché du travail des groupes de personnes issues de l’immigration a même «augmenté plus rapidement», précise-t-on. Elle reste toutefois en décalage comparée aux personnes d’origine néerlandaise. Ainsi, bien que le pourcentage des Marocains âgés de 15-75 ans et qui intègrent le marché de l’emploi soit passé de 54,2% en 2017 à 56,5% en 2019, il reste en baisse par rapport au pourcentage enregistré pour l’année 2018, où il a atteint 57,4%.

De plus, pour ce qui est de l’éduction, de plus en plus d'enfants d'origine turque, marocaine ou surinamaise obtiennent leurs diplômes d'études supérieures. «Pour ces groupes, la proportion d'enfants obtenant un niveau scolaire HAVO / VWO a augmenté plus fortement que dans le groupe d'origine néerlandaise», fait savoir le CBS.

Celui-ci note toutefois que «la participation au marché du travail après l'obtention d'un diplôme» chez les personnes issues de l’immigration est en moyenne «inférieure à celle des diplômés d'origine néerlandaise», bien que cette «différence diminue à mesure que le niveau du diplôme est élevé».

Criminalité et vie en famille

Le rapport annuel évoque aussi la criminalité. Ainsi, «malgré la baisse depuis plusieurs années pour tous les groupes ethniques étudiés, les personnes issues de l'immigration sont toujours surreprésentées dans ces statistiques».

«La surreprésentation dans les chiffres de la criminalité est en grande partie liée à la position moins favorable dans le domaine de l'éducation et de la structure familiale des groupes d'origine non occidentale», explique-t-on, en précisant toutefois que «les jeunes hommes adultes issus de l'immigration marocaine de deuxième génération font exception».

Ainsi, «même si les caractéristiques de base examinées (structure parentale et familiale, prospérité matérielle des parents, niveau d'éducation suivi et urbanité du cadre de vie) dans cette étude sont prises en compte, ils ont plus de probabilité d'être condamnés que leurs pairs d'origine néerlandaise». De ce fait, la probabilité d’être condamné au moins une fois dans la tranche d'âge 18-22 ans, pour les hommes, varient entre 15,4 et 26,8% pour les Marocains. Des taux plus élevés que chez les autres groupes étudiés.

Enfin, le rapport souligne que les personnes âgées issues de l'immigration turque ou marocaine restent moins souvent sans enfants, partagent plus souvent la maison avec leurs enfants et vivent relativement plus près de leurs enfants que les personnes âgées d'origine néerlandaise.