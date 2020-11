El Guerguerate : Ghali adresse une lettre à Guterres, appelant à une intervention onusienne

Alors qu’il a ignoré sa médiation et ses appels ces derniers jours, le secrétaire général du Polisario a adressé ce vendredi une lettre «urgente» à l’ONU.

Dans sa missive, Brahim Ghali saisit ainsi António Guterres, secrétaire général de l’ONU, Inga Rhonda King, Représentante permanente de Saint-Vincent-et-les Grenadines auprès des Nations unies, qui préside le Conseil de sécurité.

Le chef de file du mouvement séparatiste dit informer les deux responsables de l’«attaque brutale contre des civils sahraouis non armés» menée par les FAR dans la nuit du jeudi au vendredi.

«L'opération militaire des forces marocaines contre les civils sahraouis est un acte d'agression et une violation flagrante du cessez-le-feu que l'ONU et le Conseil de sécurité devraient condamner dans les termes les plus fermes», plaide-t-il.

Ghali explique ainsi que les éléments du Polisario «ont été contraintes d'engager les forces marocaines en légitime défense et de protéger les civils». Et de «tenir pleinement responsable l’Etat marocain des conséquences de son opération militaire».

Le Polisario appelle ainsi l’ONU à «intervenir d’urgence pour mettre fin à (…) cet acte d'agression prémédité», poursuit la lettre qui accuse le Maroc de «torpiller les efforts pour dissiper les tensions et désamorcer la situation à El Guerguerate» et de «saper non seulement le cessez-le-feu et les accords militaires qui y sont liés, mais également toutes les chances de parvenir à une solution pacifique et durable».