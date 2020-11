FAR à El Guerguerate : El Othmani réunit les chefs des partis politiques

Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani a annoncé, ce vendredi, qu’il se réunira avec les secrétaires généraux et présidents des partis politiques, au sujet de l’intervention des Forces armées royales à El Guerguerate.

«Je tiendrai sous peu une réunion avec les dirigeants des partis politiques nationaux pour les mettre au courant de l'opération menée par les Forces armées royales dans la zone d’El Guerguerate», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

#المغرب سأعقد بعد قليل اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 13, 2020

Un peu plus tôt, Saâdeddine El Othmani a affirmé, dans une série de tweets, que «ce que le Maroc fait face aux provocations des milices séparatistes dans la zone tampon d’El Guerguerate au Sahara marocain, est de mettre fin à l'obstruction qui en résulte et de restaurer la liberté de circulation civile et commerciale, après que les appels de la MINURSO et du Secrétaire général des Nations Unies, et les interventions d'un certain nombre de membres du Conseil de sécurité, ont échoué».

Il a également rappelé que «l’intervention des Forces Armées Royales dans la zone vise à créer un mur de séparation qui forme un cordon de sécurité afin de sécuriser la circulation des marchandises et des personnes à travers la zone tampon pour relier le Maroc à la Mauritanie».

Ce vendredi, l'Etat-Major des FAR a évoqué une «opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse» qui se déroule dans la zone tampon pour mettre en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes.

Cette opération des FAR intervient après trois longues semaines de provocations du Polisario avec le blocage du passage d'El Guerguerate à la frontière avec la Mauritanie et des manifestations au niveau des postes militaires près du mur des Sables.