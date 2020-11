Les FAR ripostent à une attaque du Polisario au niveau de Mahbes

Le Polisario a vainement tenté d’ouvrir un nouveau front contre les FAR plus au nord (entre Zag et Bir Lahlou). Des milices du mouvement séparatiste «ont attaqué la ligne de défense marocaine au niveau du sous-secteur Mahbes. Les Forces armées royales ont riposté avec des moyens anti-char et ont neutralisé l'ennemi» indique le site le360.

Pour sa part, l’Observateur.info révèle que des «éléments de l’ONU dont un Sud-africain, un Libanais et trois autres observateurs militaires (un Pakistanais et deux Égyptiens) ont pu constater de nouvelles provocations des miliciens armés du Polisario».

On apprend, par ailleurs, que les manifestants du Polisario, qui bloquaient depuis trois semaines la circulation des biens et des personnes à d’El Guerguerate, ont quitté le passage. Les soldats marocains ont sécurisé les lieux.

Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon d'El Guerguarate, reliant les deux pays, indique vendredi un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.