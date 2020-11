Le port d'Algésiras pourrait être touché par les restrictions touchant les transporteurs marocains

Les restrictions appliquées par la Garde civile au niveau de la douane du port d'Algésiras, touchant les transporteurs marocains qui traversent le détroit de Gibraltar avec plus de 200 litres de diesel dans leurs réservoirs peuvent causer des dommages au trafic au niveau du port d'Algésiras.

Selon Idriss Bernoussi, président de l'Association des transporteurs routiers intercontinentaux du Maroc qui regroupe 2 000 entreprises du secteur, «ces camions pourraient se rendre à Motril».

Dans sa déclaration à Cadena SER, reprise par El Estrecho Digital, l’associatif a affirmé que si les 30 000 camions transitent par Motril et 60 000 autres par Marseille et Sète, en France, le port d’Algésiras «sera impacté». Il a rappelé que le Maroc a ouvert, le 19 octobre, deux nouvelles routes qui évitent Algésiras - vers Sète, en France et Gênes en Italie – tandis que le royaume étudie l’ouverture d’une autre vers Marseille.

El Estrecho Digital souligne, quant à lui, que depuis que le Maroc a mis en place des contrôles sur les semi-remorques espagnoles à Tanger Med le 26 octobre, en riposte à ce qui se passe en Espagne, les amendes de la Garde civile à Algésiras «ont été réduites pour les camions arrivant du Maroc».

«En ce moment, il y a une sorte de trêve officieuse, ces derniers jours, dans l'attente d'une solution définitive à prendre lors des réunions de haut niveau tenues par les deux pays pour renégocier l'accord», souligne-t-on encore.

La même source décrit un «moment très opportun» alors que les transporteurs des deux côtés du détroit de Gibraltar s'organisaient pour manifester au niveau des ports d'Algésiras et de Tanger Med.