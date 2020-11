Maroc : Mesures préventives à Benguérir et Laâyoune contre la propagation de la Covid-19

La préfecture de la province de Rehamna a annoncé, jeudi, l'adoption d'une batterie de mesures préventives visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la ville de Benguérir.

Ainsi, en se basant sur les données relatives à l’évolution de la situation épidémiologique marquée par une recrudescence des cas positifs de la Covid-19, le gouverneur de la province, Aziz Bouignane a émis une décision interdisant tout déplacement de et vers la ville de Bengéurir, à l’exception des personnes munies d'une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes.

Ces mesures portent aussi sur l’interdiction des rassemblements dans les jardins et places publiques, la fermeture des cafés, locaux commerciaux et snacks de la ville de 21H00 jusqu’à 07H00.

Il a été aussi décidé de réduire de 50% la capacité d'accueil des moyens de transport public et d’interdire la diffusion de matches de football dans les cafés et restaurants.

L’exécution de cette décision, qui sera en vigueur pour une durée de 15 jours à compter du mercredi, a été confiée aux autorités locales, aux services de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale et aux Forces auxiliaires.

De leur côté, les autorités de Laâyoune ont annoncé jeudi de nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation de la Covid-19, après la hausse des cas de contaminations durant les derniers jours.

Ainsi, il a été décidé le renforcement des contrôles à l’entrée de la ville de Laâyoune, l’interdiction de la diffusion des matches de football par tous les cafés de la ville, la fermeture des jardins, des places publiques et des espaces de jeux pour enfants à partir de 19H00 et la fermeture des commerces et cafés à partir de 21H00, indique un communiqué de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les autorités locales de Laâyoune ont également décidé de un contrôle rigoureux du respect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appliquer les dispositions de la loi contre les contrevenants.