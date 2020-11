Tanger : Après Moulay Youssef, le lycée Ibn Battuta fermé à cause du coronavirus

La direction du lycée tangérois Ibn Battuta a décidé, jeudi, de fermer ses portes et adopter un enseignement à distance, après avoir enregistré des cas de coronavirus.

Cette décision est effective depuis ce vendredi, et s’étalera sur les 14 prochains jours par précaution, afin d’éviter la propagation du virus parmi les professeurs et les étudiants, rapporte le média local Tanja 24.

Cette annonce intervient 3 jours après la fermeture du lycée technique Moulay Youssef de Tanger en raison de l'apparition d'infections au coronavirus en son sein.

Le 23 octobre, le ministre de l’Education nationale, Saïd Amzazi a indiqué que 2 250 établissements dans les secteurs public et privé ont fermé leurs portes à cause de cas positifs au coronavirus. Il a ainsi précisé que 1 708 étudiants, 1 767 enseignants, 289 cadres administratifs et 187 autres cadres pédagogiques ont été touchés par le virus.