Groupe El Bilia-Léon l’Africain : Après avoir tenté de rassurer, la direction reconnait 18 infections au covid-19

Après s’être montré rassurant quant à la situation au sein de l’établissement, le Groupe El Bilia-Léon l’Africain a reconnu, jeudi soir, 18 cas positifs au coronavirus, dont 11 enseignants, enregistrés depuis la rentrée scolaire, au collège-lycée Léon l’Africain.

Dans un courrier adressé aux parents d’élèves et consulté par Yabiladi, l’établissement a précisé qu’à ce jour, 10 d’entre eux (dont 5 enseignants) sont toujours en quatorzaine, confirmant indirectement les inquiétudes des professeurs et des parents.

«Ces cas sont rigoureusement gérés dans le strict respect des directives du ministère de la Santé en date du 05 octobre 2020», rassure le courrier signé par le proviseur du lycée, Pierre-Jean Bertrand, évoquant une situation «parfaitement maîtrisée».

Mardi, des professeurs, soutenus par des parents d'élèves, ont manifesté au sein de l’école pour dénoncer le non-respect du protocole sanitaire par l'établissement, ce que la direction a réfuté, en assurant suivre «à la lettre» le protocole mis en place par les autorités sanitaires. Alors qu’il s’est avéré inefficace pour éviter de nouvelles infections, l’établissement promet de le renforcer.

Ainsi, en plus de la «désinfection par fumigation à une fréquence bihebdomadaire (les mercredis après-midi et les week-ends)», le collège-lycée affirme avoir proposé aux associations de parents d’élèves de visiter les établissements et de recueillir leurs commentaires et suggestions quant à la mise en œuvre du protocole sanitaire.

Le communiqué se veut toujours rassurant, promettant de «ne ménager aucun effort pour la sécurité et la santé de l’ensemble des membres de la communauté éducative au sein des établissements» du groupe.