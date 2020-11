Le Maroc et les Etats-Unis avancent dans la préparation de l’exercice African lion 2021

Le Maroc et les Etats-Unis préparent l’édition 2021 de l’ «African Lion». Le général Major Andrew Rohling, commandant adjoint de l’armée américaine en Europe et en Afrique, et le général de corps d’armée, El Farouk Belkhir, commandant la Zone Sud des Forces Armées Royales se sont entretenus, jeudi 12 novembre à Agadir, sur le déroulement l’année prochaine, du traditionnel exercice militaire.

Un communiqué de la Southern European Task Force-Afrique (SETAF) indique que les deux officiers généraux se sont accordés à dire que l’exercice African Lion, prévu pour juin, «représente une opportunité de montrer le partenariat stratégique solide et continu entre les États-Unis et le Maroc, bien que les deux nations soient confrontées au COVID-19», rapporte la MAP.

Lors de ces entretiens, les deux hauts gradés ont également évoqué les questions liées à la défense et la sécurité régionales, ainsi que les questions de préparation des forces et les défis liés au COVID-19, ajouté la même source.

Pour mémoire, le même sujet avait été abordé, en juin dernier, à l’occasion d’entretiens organisés par visioconférence entre le général major Roger Cloutier, le chef de l’US Army Africa (Africom), et le haut officier marocain Belkhir.

La pandémie du coronavirus avait en effet dicté l’annulation de l’édition 2020 de l’African lion, qui était prévu du 23 mars au 3 avril au Maroc.