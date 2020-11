Mohamed Benchaâboun : La contribution de solidarité sera appliquée aux salaires de plus de 20 000 DH

La contribution de solidarité sera appliquée aux salaires de plus de 20.000 dirhams par mois, a fait savoir, jeudi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

«Le seuil de contribution de solidarité sera relevé de 120.000 à 240.000 dirhams annuels, soit à partir de 20.000 dirhams de salaire mensuel», a précisé M.Benchaâboun, dans sa réponse aux interventions de groupes et groupements parlementaires lors de la discussion générale du projet de loi de Finance (PLF) à la Chambre des représentants, notant que le taux annuel sera fixé à 1,5 %.

Pour les entreprises, la contribution de solidarité a été abaissée à 1 million de dirhams au lieu de 5 millions de dirhams, a noté le ministre, soulignant que le taux appliqué sera graduel, soit entre 1,5 % et 3,5% des bénéfices.

«Ce consensus sur le principe de la solidarité nous a amené à réagir de manière positive avec la majorité des amendements apportés par les groupes de la majorité et de l'opposition, dans le but de créer l'équilibre nécessaire entre les contribution des personnes physiques et morales.»