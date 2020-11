Covid-19 : Le Maroc bat encore son record d'infections, avec 6 195 cas en 24h

Jusqu’à 17h ce jeudi, 6 195 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 276 821 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 17,1 infections pour 100 000 habitants en 24h.

Le royaume atteint ainsi 762,3 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin quotidien de la situation épidémiologique du pays, édité par le ministère de la Santé.

Entre hier et aujourd’hui, le Maroc a aussi enregistré 4 297 nouvelles guérisons, qui portent à 226 040 le nombre total de rémissions, soit un taux de rémission de 81,7%.

En revanche, 64 morts sont à déplorer, qui porte à 4 570 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,7%. 19 de ces décès ont été enregistrés dans la région Casablanca-Settat, 16 à Rabat-Salé-Kénitra, 6 dans l’Oriental, 6 à Marrakech-Safi, 4 à Souss-Massa, 4 à Beni Mellal-Khénifra, 3 à Fès-Meknès et 1 décès à Drâa-Tafilalet.

Désormais, le royaume compte 46 211 cas actifs sous traitement. 967 patients sont dans un état critique (dont 93 nouveaux cas lors des dernières 24h) tandis que 72 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 s’établit à 37%.

Les nouveaux cas principalement à Casablanca, Kénitra, Marrakech et Agadir

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat arrive en tête, avec 2 387 nouveaux cas : 2 038 à Casablanca, 98 à Berrechid, 94 à Nouaceur, 41 à Mohammedia, 37 à Mediouna, 34 à El Jadida, 25 à Settat, 13 à Sidi Bennour et 7 cas à Benslimane. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 1 062 nouveaux cas : 430 à Kénitra, 198 à Salé, 198 à Skhirat-Témara, 127 à Rabat, 91 à Khemisset, 14 à Sidi Kacem et 4 cas à Sidi Slimane.

L’Oriental suit avec 642 nouvelles infections : 280 à Oujda-Angad, 105 à Taourirt, 74 à Jerada, 56 à Guercif, 55 à Driouch, 52 à Nador et 20 cas à Berkane. De plus, 593 infections ont été confirmées entre hier et aujourd’hui à Souss-Massa : 318 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 163 à Inzegane-Ait Melloul, 39 à Taroudant, 31 à Chtouka-Ait Baha et 42 à Tiznit.

Pour sa part, Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recensé 424 cas : 187 à Tanger-Assilah, 63 à Tétouan, 46 à Al Hoceima, 39 à Larache, 38 à Ouazzane, 34 à M’Diq-Fnideq, 14 à Chefchaouen et 3 cas à Fahs Anjra. Marrakech-Safi a enregistré, de son côté, 345 nouvelles infections au Covid-19 : 257 à Marrakech, 21 à Essaouira, 19 à Youssoufia, 19 à Al Haouz, 16 à Kelaa des Sraghna, 8 à Chichaoua et 5 cas dans la province de Rhamna.

A Beni Mellal-Khénifra, 189 cas ont été recensés : 80 à Khouribga, 40 à Beni Mellal, 28 à Fqih Bensaleh, 22 à Khénifra et 19 à Azilal.

Il s’agit aussi de 147 cas recensés à Guelmim-Oued Noun (134 à Guelmim, 11 à Assa Zag et 2 cas à Sidi Ifni), 140 infections confirmées à Fès-Meknès (35 à Fès, 33 à Taza, 31 à Taounate, 14 à Meknès, 12 à Ifrane, 10 à Sefrou, 4 à El Hajeb et 1 cas à Boulmane) et 126 cas confirmés à Drâa-Tafilalet (50 à Errachidia, 27 à Midelt, 15 à Ouarzazate et 17 à Tinghir et 9 cas à Zagora).

Enfin, dans les provinces du Sud, 104 cas ont été confirmés à Laâyoune-Sakia El Hamra (83 à Laâyoune, 13 à Tarfaya, 5 à Es-Smara et 3 cas à Boujdour), alors que 36 infections ont été recensées dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).