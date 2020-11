Les Marocains détestent Israël plus que les Palestiniens eux-mêmes, selon un sondage

Les Marocains sont plus susceptibles de défendre la cause palestinienne par rapport aux autres pays de la région, a révélé un nouveau sondage. L'enquête, menée par le Think tank allemand Konrad-Adenauer-Stiftung, montre que 70% des Marocains interrogés ont une impression défavorable d'Israël.

La tendance est la plus élevée parmi les pays étudiés, dont l'Arabie saoudite 65%, le Qatar 59%, la Palestine 56%, l'Allemagne 49% et le Bahreïn 48%. Les seuls pays qui ont une impression plus favorable d'Israël sont les États-Unis 53% et les Émirats arabes unis 46%.

Les répondants des mêmes pays ont également été interrogés sur leurs opinions sur l'Accord de paix Israël-EAU-Bahreïn. Là encore, le Maroc est le seul pays sur la liste, après la Palestine, à s'opposer fermement à l'accord signé à la Maison Blanche et négocié par les États-Unis.

Accord de paix entre Israël, les Emirats et le Bahreïn

Les données montrent que 63% des répondants marocains s'opposent à l'accord, 70% des répondants palestiniens partagent le même avis. Seulement 48% des répondants saoudiens et 52% qataris s'opposent audit accord. En revanche, 69% des répondants des Émirats arabes unis et 46% du Bahreïn soutiennent cette décision.

De la même manière, 47% des Marocains interrogés ont déclaré qu’Israël bénéficie davantage de l'Accord, alors que 20% ont estimé que cet accord bénéficie aux États-Unis et 16% affirment que ce serait les Émirats arabes unis et Bahreïn qui en tirent un avantage.

Pendant ce temps, 90% des répondants marocains soutiennent la création d’un État palestinien. Cette tendance est la plus élevée et dépasse même celle des Palestiniens eux-mêmes. En effet, seuls 84% des Palestiniens interrogés ont plaidé cette cause. Globalement, la tendance reste élevée chez les personnes interrogées des autres pays : 88% en Arabie saoudite, 85% au Qatar, 81% aux Émirats arabes unis et 72% au Bahreïn.

Pour les Marocains, Israël est une menace pour la région

D'un autre côté, 61% des répondants marocains se sont opposés à l’idée selon laquelle Israël a le droit d'exister en tant qu'État-nation du peuple juif, 56% s’opposent à l’idée qu'Israël a le droit d'exister, tandis que 20% sont d'accord avec cette déclaration.

Quant au rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien, 54% des répondants marocains ont déclaré qu'ils pensent que le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem menace la paix et la stabilité dans la région. De plus, 37% des Marocains pensent que Joe Biden aura plus de succès au Moyen-Orient en matière de stabilité et de paix que le président Donald Trump.

Enfin, 43% pensent qu'Israël menace la stabilité régionale, 13% pensent que les États-Unis représentent la vraie menace, tandis que 10% accusent l'Iran.

Le sondage de Konrad-Adenauer-Stiftung, qui a été co-menée par Kevoon Global Research, a concerné 4 000 personnes au total, interrogées dans 9 pays, qui ont répondu à 30 questions.