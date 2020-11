Le Polisario mobilise la population de Tindouf avec des manifestations contre le Maroc

Le Polisario prépare la population sahraouie à une éventuelle reprise de la guerre contre le Maroc. Ce mercredi 12 novembre, le camp Rabouni, le siège administratif, a connu une parade d’une dizaine de véhicules avec à leur bord des partisans du Front, scandant des slogans à la gloire du mouvement Brahim Ghali.

La même scène s’est produite, également aujourd’hui, au «camp de Laâyoune». Là aussi, des voitures, des hommes, des femmes et des enfants ont sillonné la zone pour défendre la ligne politique du mouvement séparatiste.

Hier, une manifestation a été organisée devant le siège de la MINURSO dans la localité de Mijek pour réclamer l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Parallèlement à ces agitations de la «société civile», le chef des renseignements du Poliario, Abdellah Lahbib Belal, a mis en garde le Maroc contre une «incursion» des Forces armées royales (FAR) dans le no man’s land entre le Maroc et la Mauritanie. «Cela équivaudrait à une reprise de la guerre», a-t-il précisé dans une interview accordée à l’agence algérienne de presse APS.

C’est d’ailleurs sa deuxième sortie après celle accordée, le 23 octobre, à l’agence mauritanienne Al Akhbar.