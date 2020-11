Réfugiés au Maroc : Le HCR se félicite des «résultats probants d’une intégration réussie»

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) s’est réuni, ce jeudi, après plusieurs partenaires marocains afin de partager les résultats et modèles de réussite atteints dans le cadre d'un projet visant à faciliter l’insertion économique des réfugiés au Maroc. Il s’agit du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, l’Union européenne, L’ANAPEC), l’ODCO et l’association marocaine d'appui à la promotion de la petite entreprise (AMAPPE).

«Ce partenariat entre les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, concrétisé par la signature d’un accord en 2018, symbolise un pas supplémentaire important vers l’intégration des réfugiés au Maroc, soutenus dans le développement de leurs projets d’entrepreneuriat et de coopératives», indique un communiqué du HCR Maroc. Ce dernier rappelle que «le renforcement de l’autonomisation des réfugiés dans leur pays d’accueil est l’un des objectifs principaux du Pacte Mondial pour les réfugiés».

Pour le HCR Maroc, le projet «Appui à la création et au développement de projets d’entrepreneuriat et de coopératives» s’inscrit dans le cadre inclusif de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA), qui «témoigne de l’engagement du Maroc à œuvrer pour l’intégration locale des réfugiés et assurer leur accès à l’ensemble des services publics».

La même source souligne que lors de cette cérémonie, les partenaires ont partagé les résultats et modèles de réussite de ce projet». «Plus de 400 réfugiés ont été accueillis par l’AMAPPE et accompagnés pour la création d’une activité génératrice de revenu, plus de 300 réfugiés ont été sensibilisés à l’auto-emploi et 173 projets ont été financés au profit de 218 réfugiés alors que 57 micro-entreprises déjà en activité ont été renforcées financièrement et 2 coopératives ont été créées», se félicite-t-on.