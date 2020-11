Le FC Séville mécontent de la FRMF pour la convocation d'En-Nesyri ?

Le FC Séville serait remonté contre la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Aux origines de ce mécontentent, la convocation par le sélectionneur des Lions de l’Atlas, le Franco-Bosniaque Vahid Halilhodzic, de Youssef En-Nesyri bien que ce dernier soit blessé.

Selon Be Soccer, l’attaquant marocain était l'un des trois joueurs blessés après le match du club espagnol contre Osasuna. Si ses collègues Acuña et Navas, devant répondre présents auprès des équipes de l’Argentine et l’Espagne, sont en repos, l'attaquant, qui a été touché à l'épaule, a «dû rejoindre le Maroc malgré l'opposition de Séville».

La même source précise que le club espagnol a officiellement demandé à la Fédération marocaine qu'En-Nesyri reste pour récupérer pendant ces deux semaines. La FRMF aurait «ignoré» cette demande, ce qui a mis en colère le club sévillan.

Pour le FC Séville, «la condition physique de l'attaquant est préoccupante». Car avec le calendrier exigeant de la Ligue et des Champions, le club «craint de courir un risque excessif qui le laissera sans En-Nesyri pour cette étape importante», ajoute-t-on.

La semaine dernière, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, sa liste des joueurs retenus pour disputer les deux rencontres face à la sélection centrafricaine comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (CAN).

En plus de Youssef En-Nesyri, l’entraineur des Lions de l’Atlas a convoqué le gardien de but Yassine Bounou, évoluant également au FC Séville.