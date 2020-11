Benkirane au pouvoir algérien : «Laissons de côté le Sahara mais rouvrons les frontières»

Abdelilah Benkirane effectue une nouvelle sortie médiatique à dimension internationale. L’ancien chef de gouvernement a été, hier soir, l’invité d’une conférence virtuelle consacrée au thème : «l’Union maghrébine : défis et enjeux». Organisée par le «Centre Attaraqui des études stratégiques», basé à Alger, l'organisme est proche du Mouvement Liberté et Justice sociale, formation politique créée en 2009 par Anouar Haddam, ancienne figure du Front islamique du salut (FIS) dissout.

A cette occasion, Benkirane a réitéré l’appel du Maroc à destination du pouvoir algérien afin de rouvrir les frontières terrestres. Il s’est dit convaincu que le royaume est disposé à répondre à toutes les initiatives devant permettre un retour au contexte qui prévalait avant août 1994.

L’ancien secrétaire général du PJD a choisi de ne pas s'attarder sur la question du Sahara occidental, principal entrave à l’unité maghrébine et sujet polarisant entre les deux pays. Il s'est contenté d'effleurer le conflit en s’interrogeant : «Quel est le problème qui empêche la construction de l'Union du Maghreb Arabe? Est-ce à cause du Sahara ? Ou est-ce qu’il y a une autre cause ? Il est illogique que les frontières restent fermées depuis 26 ans.»

Les débats internationaux plutôt que la politique nationale ?

Sur un ton diplomate, Abdelilah Benkirane a invité les Algériens à «laisser de côté le dossier du Sahara aux Nations unies mais rouvrez-nous les frontières». Et d’ajouter que «les Algériens sont nos frères malgré le désaccord entre nous sur la question du Sahara. La faiblesse amène que des ennemis», rapporte aujourd’hui le quotidien algérien Echourouk.

L’approche adoptée par l’ancien chef de l’exécutif (2011-2017) sur ce sujet était également portée et défendue par Saad-Eddine El Othmani, lorsqu'il était aux commandes de la diplomatie marocaine, à l’occasion de sa visite officielle en Algérie en janvier 2012, sans succès.

La longue retraite médiatique de Benkirane est ainsi rompue avec une succession d'interventions ces deux dernières semaines. La première du 29 octobre a servie à condamner les appels justifiant l’assassinat de ressortissants français sous prétexte de défendre le prophète Mohamed. Trois jours plus tard, Al Jazeera lui accordait une tribune pour répondre au passage du président français sur la même chaîne. «Macron aurait dû présenter des excuses aux musulmans» de la republication des caricatures controversées, avait-il plaidé.



En traitant des sujets internationaux et régionaux, Abdelilah Benkirane souhaite projeté un leadership dépassant les frontières marocaines. Une manière pour lui de se démarquer de ses «frères» au PJD, trop préoccupés par le débat sur le quotient électoral ou faire taire les voix des jeunes qui appellent à la tenue d'un congrès extraordinaire de la Lampe. Une jeunesse du PJD qui se pose la lancinante question : A quand une intervention de Benkirane sur un sujet maroco-marocain pour signifier son grand retour sur la scène politique nationale ?