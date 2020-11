Contribution de solidarité : Les élus veulent viser uniquement les salaires supérieurs à 20 000 dirhams

Dans le PLF 2021,la formule actuelle de la contribution de solidarité dans le PLF 2021 est de 1,5% pour les personnes physiques touchant des revenus de plus de 10 000 dirhams nets par mois, 2,5% pour toute entreprise dégageant un bénéfice net de 5 et 40 MDH et 3,5% pour les sociétés dont le bénéficie est supérieur à 40 MDH.

Toutefois, les députés parlementaires veulent y apporter quelques changements. Ainsi, plusieurs amendements ont été déposés dans ce sens, rapportent plusieurs sources médiatiques.

Le premier, des députés de la majorité, veut que le seuil de cette contribution soit augmenté à 240 000 dirhams de revenus annuels, au lieu de 120 000 proposé par l’exécutif. Ils préconisent aussi un taux progressif pour deux tranches de revenus, avec 1% pour les salaires variant entre 20 000 et 35 000 dirhams nets par mois, et 2% pour ceux supérieurs à ce montant.

Les élus de la majorité proposent aussi une progressivité de taux pour les sociétés, préconisant une contribution qui va de 1% pour les sociétés dont le bénéfice varie entre 1 et 5 millions à 4% pour les sociétés dont le bénéfice annuel est supérieur ou égal à de 40 MDH.

Pour l’opposition, le PAM propose d’exempter les salariés, les fonctionnaires et les retraités de cette contribution, tout en la maintenant pour les autres et en suggérant trois différentes tranches.

Le Parti de l’Istiqlal propose, quant à lui, une baisse du seuil de taxation des sociétés à 2 MDH de bénéfices, alors que le PPS soutient aussi la proposition de relever le seuil à 20 000 dirhams pour les personnes physiques.

Quant à la FGD, ses deux élus veulent abandonner cette contribution et la remplacer par une autre, symbolique et progressive, pour les personnes qui détiennent un patrimoine de plus de 5 millions de dirhams.