Ambassadeur du Japon : «Le Maroc est notre deuxième partenaire économique en Afrique»

Arrivé en janvier 2020, la prise de service du nouvel ambassadeur du Japon au Maroc, Shinozuka Takashi s'est faite dans un contexte particuliers avec le déclenchement de la pandémie du Covid-19. Cela ne lui a pas empêché de silloner le royaume pour découvrir le pays, lancer des projets ou initiative dont le Japon est partenaire et tâter le pouls de la population. C'est dans cette optique que M. Takashi a effectué une visite de courtoisie, mercredi 11 novembre, dans les locaux de Yabiladi à Casablanca. L’occasion pour la rédaction d’échanger sur la crise sanitaire, les relations bilatérales et la dynamique économique des firmes japonaises au Maroc.

J’ai été impressionné par la réponse proactive, responsable et courageuse du Maroc, sous la haute direction de sa majesté le roi Mohammed VI (…) Les Marocains ont fait face à cette situation avec beaucoup de courage et d’abnégation», a ainsi déclaré à Yabiladi l’ambassadeur Shinozuka Takashi. Sur le plan médical et sanitaire, la coopération entre les deux pays s’est d’ailleurs adaptée à la crise liée au nouveau coronavirus.

En soutien aux efforts du Maroc dans sa lutte contre la pandémie, le gouvernement japonais a ainsi fourni une aide d’urgence d’une valeur de 4 650 000 de dollars. Un accord a été signé, dans ce sens, le 10 juillet dernier, entre l’ambassadeur du Japon au Maroc et Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine.

Ce don a permis de renforcer les hôpitaux provinciaux en équipements, appareils de radiographie numérique mobile, systèmes ultrasons, systèmes de radiographie et scanners CT, entre autres. 573 804 dollars ont par ailleurs été mobilisés par le Japon, à travers sa coopération avec l’UNICEF Maroc, pour appuyer des interventions ciblées en termes de prévention.

Une coopération adaptée aux changements économiques

D’un point de vue économique, les relations entre la Japon et le Maroc évoluent également, ce qui a hissé le royaume au rang de deuxième partenaire du continent, après l’Afrique du Sud. «Le Maroc devient un partenaire économique du Japon de plus en plus important. Plus de 70 entreprises japonaises investissent ici et ont créé quelques 40 000 emplois, soit le double du chiffre d’il y a cinq ou six ans», a souligné Shinozuka Takashi.

«Nous sommes impressionnés par l’excellente infrastructure du royaume, particulièrement sur le plan portuaire et ferroviaire et le Japon accorde une grande importance pour accompagner le continent africain dans son développement (…) Nos deux pays peuvent travailler main dans la main dans ce sens.» Shinozuka Takashi

Dans ce contexte, Shinozuka Takashi a rappelé les «excellentes relations entre les deux familles régnantes» ainsi que leur «longue histoire de coopération bilatérale», notamment la coopération technique et l’accueil d’experts de part et d’autre.

Ces relations revêtent également un caractère politique et diplomatique, puisque le Japon a souvent appuyé et salué les efforts du Maroc comme pour le Dialogue Libyen pour consolider un cessez-le-feu pérenne et permettre au pays d’avancer dans son processus de résolution pacifique de la crise qu’il traverse.

Une capitalisation sur le développement humain

La coopération bilatérale porte aussi sur les secteurs social, académique et de la formation supérieure. Dans ce sens, huit jeunes marocains ont récemment été sélectionnés dans le cadre du programme «African business education (ABE) initiative for the Youth».

Le 17 octobre dernier, Shinozuka Takashi a tenu une réception à sa résidence, en l’honneur du sixième groupe de participants marocains à ce programme de coopération. Ce dernier inclut une bourse d’études pour la formation de master dans les universités japonaises, avec des possibilités de finir ce cursus par des stages en entreprises japonaises.

Financé par le gouvernement du pays, ce programme est mis en place par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en vertu des recommandations de la cinquième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V), qui s’est tenue en 2013 à Yokohama. Il entre dans le cadre du soutien et de la promotion de la croissance des pays d’Afrique, par le biais du développement des ressources humaines du continent.

Au Maroc, le Japon s’investit également dans le social, à travers le «Japanese Trust Fund» (JTF), initié par le gouvernement de Tokyo pour accompagner les associations membres de la Fédération internationale de planification familiale (IPPF). Il s’agit ainsi de promouvoir les services de santé sexuelle et reproductrice, autant en Afrique qu’en Asie.

En 2020, le projet «JTF/Marins pêcheurs : entre la violence basée sur le genre et le manque de service» a été attribué à l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) dans ce contexte, afin d’assurer un accès aux service de santé sexuelle et reproductive, tout en réduisant la violence basée sur le genre à travers soutien et accompagnement professionnel auprès de 14 000 marins et pêcheurs dans la ville portuaire.

Aujourd’hui, «le Maroc est un pays émergent» et «un partenariat gagnant-gagnant doit être renforcé davantage» entre Tokyo et Rabat, a souligné l’ambassadeur.