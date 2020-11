Casablanca : Les professeurs du lycée Léon l’Africain dénoncent le non respect du protocole sanitaire contre la Covid-19

Depuis mardi, le collège-lycée Léon l’Africain vit une paralysie, déclenchée par des professeurs, qui ont manifesté mardi matin au sein de l’établissement. Ils ont ainsi dénoncé l’«absence de matériel nécessaire et conforme» et la «non application des protocoles mis en place par le ministère de la Santé et le ministère du Travail pour lutter contre la pandémie» de la Covid-19.

Dans un courrier adressé aux parents, ils ont ainsi annoncé la suspension des cours, pointant l’«absence de transparence». «Les dysfonctionnements sont nombreux et par conséquent, les risques de contracter la Covid-19 sont accrus», écrivent-ils. «De plus, notre employeur ne paie pas les tests et pourrait ne pas vouloir payer le personnel pendant les arrêts maladie liés au Covid», dénoncent-ils encore.

Les parents d’élèves mécontents

La mobilisation des professeurs n’a duré que deux heures, avant que l’établissement ne décide de se réunir avec eux, pour écouter leurs doléances. Leur courrier a toutefois mis le feu aux poudres chez les parents d’élèves.

Contactée par Yabiladi, une parente d’élève confirme le ressenti général : «On a reçu le courrier par les enseignants sur WhatsApp. Les parents sont très mécontents depuis l’année dernière à cause d’un manque de communication avec la direction, et nos doléances sont transmises à l’administration avec des promesses mais jamais de retour.»

«On ne savait rien. Ce n’est que mardi que nous avons appris le mécontentement des professeurs. C’est la goutte qui a fait déborder le vase, surtout lorsqu’on a appris que le protocole sanitaire n’était pas bien suivi par l’administration, ce qui met en danger la santé de nos enfants et la nôtre.» Une parent d’élève

Pour cette maman, «l’affaire a été rapidement étouffée et les élèves rappelés quelques heures plus tard». «Une société a été appelée mardi soir pour désinfecter les classes, sachant qu’on nous a promis que cela se fera chaque weekend, avec les changements de groupes. Apparemment, ce n’était qu’une promesse», critique-t-elle.

Un autre parent confirme aussi le mécontentement. «Il faut que cela s’inscrive dans la continuité et que l’école éclaire cette situation», plaide-t-il. «De plus, il y aurait eu des infections parmi les professeurs sans que le protocole sanitaire, qui stipule que les classes doivent être fermées et les élèves mis en quarantaine, ne soient appliqués, ce qui a poussé à la manifestation. Fallait-il en arriver là ?», s’interroge-t-il.

Pour l’établissement, le protocole sanitaire est «respecté à la lettre»

Du côté de l’école, Saad Sebbar, gérant des établissements du groupe Elbilia-Léon l'Africain dénonce des «allégations fallacieuses» et un «prétexte pour créer des problèmes là où il y en a pas». Contacté par Yabiladi, il indique qu’un «référent Covid a été mis en place dans chaque établissement», qu’un «protocole a été rédigé» et que les écoles ont été «équipées de tout ce qu’il fallait comme gels, lingettes, fléchage,…etc».

«Nous avons également désinfecté les classes par fumigation à la rentrée, avec des désinfections régulières, à chaque fois qu’il y a un changement de classe. L’établissement a également procédé à un dépistage de l’ensemble du personnel à la rentrée, testant 1 100 personnes», tient-il à rappeler.

«Les accusations de faire payer les tests par les personnes sont fallacieuses et nous venons de relancer une campagne de dépistage. De plus, notre personnel est couvert par une mutuelle donc lorsqu’ils font un test sur ordonnance, ils sont remboursés.» Saad Sebbar

Pour le responsable, il ne s’agit que d’un «petit groupe d’enseignants» puisque la «plupart avec qui nous nous sommes réunis le jour-même n’étaient pas au courant de la démarche de certains collègues». Il confirme par ailleurs, que 8 professeurs ont été infectés au Covid-19 depuis la rentrée scolaire, dont 4 récemment, assurant que «le protocole très strict du ministère de l’Education nationale est suivi à la lettre».

Saad Sebbar assure aussi qu’une réunion avec les parents d’élèves a été tenue après-midi pour «répondre à leurs questions». «Un groupe a été créé avec eux pour faire le tour de l’établissement et voir ce qui est mis en place et faire des suggestions», ajoute-t-il en annonçant qu’«à la demande des parents et des professeurs, l’école procédera aussi à la désinfection par fumigation deux fois par semaine, les mercredis et les weekends».

«S’il y avait vraiment de problèmes tels qu’on les décrit, je doute qu’on aurait pu résoudre ce sujet aussi rapidement», conclut le gérant des établissements du groupe Elbilia-Léon l'Africain.