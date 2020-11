Banque de projets : 17 conventions d'investissement signées d'un montant de 857 MDH

17 conventions d’investissement d’un montant global de 857 millions de dirhams ont été signées, mercredi 11 novembre 2020 au siège du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy.

«Les opportunités qu’offre la banque de projets se transforment, aujourd’hui, en projets créateurs d’emploi et de valeur ajoutée», a déclaré le ministre à cette occasion, indique un communiqué du département, parvenu à Yabiladi.

Moulay Hafid Elalamy a souligné que ces projets «sont d’une grande qualité» et «renforcent le tissu industriel marocain en créant des métiers au service du marché local et de l’export».

Sur les 17 conventions, 8 ont été signées dans le secteur agroalimentaire pour la réalisation de projets d’investissement d’un montant de 620 MDH qui permettront la création de 1 630 nouveaux emplois et la génération d’un chiffre d’affaires additionnel de plus de 914 MDH à l’horizon de 2023.

Dans le secteur du textile et cuir, 4 mémorandums d’entente et 2 conventions d’un montant d’investissement de près de 220 MDH ont été signés. Visant la réalisation d’unités de fabrication de produits divers, dont le tissu d’habillement et géotextile, les produits de nettoyage à base du non tissé et le fil à coudre, ces projets permettront la création de 1 350 nouveaux emplois et la génération d’un chiffre d’affaires de plus de 354,944 MDH.

Les 3 autres conventions ont été signées dans les secteurs industriels de la plasturgie, de l’emballage et plasticulture et de l’électrique et électronique et devront générer 99 nouveaux postes et un chiffre d’affaires additionnel de plus de 92 MDH.

Le ministère note enfin que sa «war-room», cellule chargée d’accompagner les porteurs de projets, lancée en septembre, «a été contactée par 413 projets dont elle a retenu 143 représentant un potentiel de substitution de 10,2 MMDH, soit un tiers de l’objectif que s’assigne le ministère d’ici la fin de 2021».