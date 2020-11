LREM : Le Franco-marocain Jaoued Boussakouran nommé porte-parole Maghreb et Afrique de l’Ouest

La République en Marche (LREM), parti du président français Emmanuel Macron, a nommé cette semaine le Franco-marocain Jaoued Boussakouran en tant que référent et porte-parole du mouvement au Maghreb et en Afrique de l’Ouest (16 pays de la 9ème conscription des Français de l’étranger).

Un communiqué de presse du mouvement, parvenu à Yabiladi, précise que la désignation par le bureau exécutif du mouvement politique français d’un nouveau référent intervient dans le cadre de la restructuration de La République En Marche et suite à l’adoption des statuts par la Convention du parti.

«M. Jaoued Boussakouan est l’un des fondateurs du mouvement En Marche au Maroc. Il était auparavant animateur du comité LREM de Casablanca. Sur le plan associatif, il est secrétaire général du club d’affinité Paris-Casablanca dans le cadre duquel il a organisé de nombreuses rencontres politiques avec différentes personnalités françaises et marocaines», rappelle le communiqué.

Sur le plan professionnel, le Franco-marocain a créé en 2013 la filiale marocaine du cabinet de relations publiques, Apostrophe et développe pour ses clients au Maghreb et en France des actions de communication et d’influence, conclut le communiqué.