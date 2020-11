Espagne : Arrestation de quatre Marocains pour enlèvement et demande de rançon

La police espagnole a procédé récemment à l’arrestation de quatre citoyens marocains, pour avoir enlevé deux compatriotes de 25 ans à Alicante et exigé une rançon élevée. Les interpellés auraient également menacé les proches de leurs otages de mutiler ces derniers, voire de les assassiner, en cas de non-réception des sommes demandées. Les personnes arrêtées sont âgées de 25 à 35 ans. Elles seront poursuivies pour enlèvement et appartenance à une organisation criminelle, a déclaré ce mercredi l’Institut armé, cité par la presse espagnole.

La police a indiqué que les faits remontaient à la fin du mois de septembre, lorsque les victimes ont subi des violences et ont été conduits de force dans un véhicule, sur l’autoroute reliant Alicante et Murcie. Une seconde voiture a fait office d’escorte, afin d’échapper à tout contrôle policier qui pourrait faire échouer l’opération.

L’alerte a été donnée depuis Alicante, par la sœur et la mère de l’un des otages, qui ont demandé l’intervention de la police. Les plaignantes ont alors déclaré qu’en échange de la libération de leur proche, les ravisseurs avaient exigé une somme exorbitante et menacé de mettre fin à la vie de la victime, si les forces de sécurité étaient alertées. Une intervention de plusieurs unités de la Garde civile a alors permis de localiser le lieu de l’enlèvement et d'obtenir la libération des deux otages.

C’est au moment de l’intervention que la police a découvert qu'il ne s'agit pas d'une seule victime de cette la bande criminelle, les proches du second otage ayant accepté de payer la rançon et de ne pas alerter les autorités.