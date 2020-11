Migration irrégulière : Une fondation espagnole autorisée à acheter 130 véhicules pour le Maroc

Le gouvernement espagnol a autorisé la Fondation internationale pour l’administration et les politiques publiques ibéro-américaines (FIIAPP), un établissement public espagnol, a lancé un nouvel appel d’offres pour l’achat de 130 véhicules au profit du ministère marocain de l’Intérieur, indique un média à Ceuta.

La somme de 7.150.000 euros, destinée à cette acquisition est octroyée par l’Union européenne. Elle entre dans le cadre de l’aide financière de 140 M€, annoncée le 13 décembre 2018 par la Commission européenne, afin d'appuyer les efforts de Rabat à lutter contre l’immigration irrégulière en Méditerranée occidentale.

Pour mémoire en octobre 2019, la FIIAPP avait annoncé que l’appel d’offres lancé quelques mois auparavant pour le même bénéficiaire s’était avéré en grande partie non-concluant. Les lots qui n’ont pas adjugés par la FIIAPP concernent l’achat de 230 véhicules 4x4 pour un montant de 13,8 M€. Et pour cause, la fondation publique espagnole n’avait pas été convaincue par les offres présentées par les soumissionnaires pour l’achat de 100 4x4 de type pick-up (5,5 M€), 10 véhicules-ambulances (520 000 €), 18 camions plateformes (2,61 M€) et 8 camions frigorifiques (600 000 €).

Le 16 avril 2019, la Commission européenne et la FIIAPP signaient un accord doté d’un budget de 44 millions d'euros portant sur l’acquisition d'équipements de surveillance d'un montant de 40 millions d'euros par la fondation espagnole pour le compte du ministère de l’Intérieur marocain. Le gouvernement espagnol a ensuite autorisé, le 5 juillet de la même année, la FIIAPP à sous-traiter une partie du don de l’Union européenne à Rabat.

Le conseil d'administration de la FIIAPP est présidé par la première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, et compte notamment dans son tour de table les ministres des Affaires étrangères et de la Justice ainsi que le secrétaire général de la présidence du gouvernement.