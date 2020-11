Guinée et Côte d’Ivoire : Deux alliés du Maroc remportent les présidentielles

Alpha Condé et Alassane Ouattara / Archive - DR

Le roi Mohammed VI a adressé, ce mardi 10 novembre, un message de félicitation à Alpha Condé, suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Guinée.

«A cette occasion, Sa Majesté le Roi assure M. Alpha Condé de Son attachement à l'amitié qui lie étroitement le Royaume du Maroc et la République de Guinée, formant le souhait que cette relation s'enrichisse encore et lui réitérant Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat maroco-guinéen et d'en faire une exemple de coopération réussi entre deux pays africains», indique la MAP.

Le message royal intervient dans le sillage de la proclamation de la cour constitutionnelle de la Guinée de la victoire de l’allié du Maroc au scrutin du 18 octobre et le rejet des recours présentés par l’opposant Cellou Dalein Diallo et de trois autres candidats malheureux. Selon des chiffres officiels, le président sortant a recueilli dès le premier tour 59,50 % des voix.

Ce mardi, le souverain a également félicité Alassane Ouattara, suite à sa réélection pour un 3e mandat à la présidence de la République de Côte d’Ivoire. Mohammed VI a noté dans son message que le Maroc et la Côte d’Ivoire «ont su développer des relations solides de coopération fructueuse et de solidarité agissante, réitérant, à cet égard, Sa ferme volonté de continuer à œuvrer, de concert avec M. Ouattara, à la consolidation de ces relations en vue d’en faire un exemple de partenariat réussi entre deux pays africains», rapporte la MAP.

Les félicitations royales interviennent au lendemain de la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire dès le premier tour de Ouattara avec 94,27% des suffrages exprimés au scrutin du 31 octobre.

La Guinée et la Côté d’Ivoire sont des alliés de longue date du royaume. Conakry et Abidjan ont toujours soutenu la marocanité du Sahara. D’ailleurs, les deux Etats ouest-africains ont ouvert des consulats généraux au Sahara, respectivement à Dakhla et Laayoune.