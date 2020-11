Coronavirus : Le ministère de la Santé réagit à la hausse des décès de l’Oriental

L’augmentation des cas de décès liés au nouveau coronavirus dans l’Oriental est «principalement causée par le taux élevé d’infection chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, qui augmentent la gravité», a annoncé ce mardi la Direction régionale de la Santé de l’Oriental.

Cette déclaration est intervenue dans un contexte où la situation épidémiologique de la région est devenue inquiétante, avec une hausse importante de la contagion et de cas positifs qui arrivent à un stade avancé de l’infection, avant leur admission aux structures hospitalières dédiées.

Dans un communiqué du ministère de tutelle, le département a souligné que «les arrivées tardives pour la prise en charge accentuait la détérioration de l’état de santé des patients, dont certains se présentent dans une situation très critiques nécessitant des soins intensifs en réanimation».

La direction régionale a toutefois noté que le taux de guérison chez les patients en réanimation était supérieur à 85%. Elle rappelle, par ailleurs, que tous les cas admis «sont pris en charge selon le protocole médical approuvé par le ministère de la Santé», avec une forte mobilisation des équipes médicales.

Afin d’augmenter les chances de survie des patients atteints et de limiter la propagation de la pandémie à la fois, le département a réitéré ses appels au respect des mesures préventives et à prendre contact, dans les plus brefs délais, avec les structures de prise en charge et de dépistage désignées par le ministère.