CHU Ibn Sina : Une ONG critique l’ouverture d’une unité Covid+ dans l'hôpital d'oncologie

Le Réseau marocain de défense du droit à la santé et du droit à la vie a alerté, ce mardi, sur la situation au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. Dans un communiqué, le réseau a dénoncé «l'improvisation et le risque pour la vie des citoyens dans la gestion» de cet établissement de la capitale.

Le réseau critique la décision récente du directeur du CHU Ibn Sina de Rabat. Ce dernier «a soudainement improvisé en décidant d’ouvrir une unité d'accueil des patients infectés par le coronavirus à l'hôpital d'oncologie de Rabat, qui reçoit quotidiennement des centaines de patients cancéreux pour un diagnostic, une prise en charge et suivi de chimiothérapie et radiothérapie». Pour cette ONG, ce groupe de patients est le plus à risque, en cas d’infection, de développer des symptômes critiques pouvant entraîner la mort.

Le réseau a considéré le transfert des patients Covid 19 vers l'hôpital d'oncologie comme un «précédent et une aventure dangereuse pour la santé des patients cancéreux» et a déclaré que cette décision «aurait pu être évitée en prenant d'autres solutions efficaces et efficientes».