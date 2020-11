Tout sur les vaccins anti-Covid déjà approuvés ou en dernière phase des essais

Alors que le Maroc débute, dans quelques semaines, une opération massive de vaccination contre la Covid-19, la course mondiale menée pour trouver un vaccin bat son plein. Les chercheurs testent aujourd’hui pas moins de 52 vaccins dans le cadre d'essais cliniques sur l'humain. De plus, pas moins de 87 vaccins précliniques sont en cours d'investigation active sur l'animal.

«Les premiers essais d'innocuité des vaccins chez l'homme ont commencé en mars, et 10 ont désormais atteint les étapes finales des tests», écrit le New York Times, qui dresse une cartographie de ces vaccins suivant la phase d’essais. Et bien que certains de ces essais puissent échouer, la bonne nouvelle est que quelques vaccins peuvent déjà stimuler le système immunitaire, permettant au corps humain de produire des anticorps contre le virus.

4 pour la Chine, deux pour la Russie et deux pour les Etats-Unis

Ainsi, au moins six vaccins ont bénéficié d’une «approbation précoce ou limitée», sans attendre les résultats des essais de phase 3. En plus des quatre vaccins chinois (CanSino Biologics, Wuhan Institute of Biological Products, Sinopharm et Sinovac Biotech), il s'agit des deux vaccins russes, dont celui développé par Gamaleya Research Institute (ministère russe de la Santé).

«Le 14 octobre, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait accordé l’approbation réglementaire à EpiVacCorona, ce qui en fait le deuxième vaccin à recevoir cette désignation après le vaccin Spoutnik V de l’Institut Gamelaya», rappelle le New York Times.

Mais il existe d'autres vaccins qui ont débuté la phase 3 des essais d'efficacité. Il s'agit de vaccin de l'Américain Moderna, partenaire des Instituts nationaux de la santé aux Etats-Unis. Basé sur l’ARN messager (ARNm) pour produire des protéines virales dans l'organisme, ce vaccin a progressé dans les tests de phase 3, qui ont commencé le 27 juillet.

Il s'agit aussi du vaccin de Pfizer et de la société allemande BioNTech, dont l'annonce sur l'efficacité a été annoncée hier, mais aussi celui de l'Américain Johnson & Johnson, soutenu par le gouvernement des Etats-Unis et dont la phase 3 a été mise en pause brièvement en octobre pour enquêter sur une réaction indésirable chez un volontaire. Cette société s'attend à obtenir des résultats d'ici la fin de l'année.

AstraZeneca, Novavax et d’autres laboratoires

La société anglo-suédoise AstraZeneca et l'Université d'Oxford développent aussi un vaccin basé sur un adénovirus de chimpanzé appelé ChAdOx1. Le 6 septembre, AstraZeneca a interrompu, elle aussi, les essais mondiaux du vaccin pour enquêter sur un volontaire, qui a connu des effets secondaires. Mais une semaine plus tard, les essais ont redémarré.

Novavax, basé au Maryland, travaille aussi sur un vaccin. Après avoir obtenu des résultats prometteurs d'études préliminaires chez le singe et l'Homme, et le lancement de la phase 2 en Afrique du Sud en août, Novavax a lancé un essai de phase 3 recrutant jusqu'à 15 000 volontaires au Royaume-Uni. Un essai de phase 3 de plus grande envergure est en cours de développement et sera lancé aux États-Unis d'ici la fin novembre.

Enfin, deux autres vaccins proviennent de l'Inde et de l'Australie. En collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale et l'Institut national de virologie, la société indienne Bharat Biotech a conçu un vaccin appelé Covaxin basé sur une forme inactivée du coronavirus. Le 23 octobre, la société a annoncé qu'elle entame un essai de phase 3. De son côté, le Murdoch Children’s Research Institute en Australie mène également un essai de phase 3 appelé BRACE pour voir si le vaccin protège en partie contre le coronavirus.

A rappeler que le Maroc, en plus de ses partenariats avec Sinopharm et AstraZeneca, est en négociations avec d’autres fournisseurs pour acquérir des doses d’un potentiel vaccin.