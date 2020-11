Maroc : Immorente propose une distribution trimestrielle pour ses actionnaires

Soumia Tazi et Khalil Mengad, respectivement PDG et directeur général adjoint d'Immorente Invest. / DR

Lors de son assemblée générale qui se tiendra le 11 décembre, la société d’investissement Immorente Invest, créée par CFG Bank, proposera de verser à ses actionnaires un rendement de 4,5 dirhams/action.

«Cette distribution fait suite à une distribution de 6,5 dh/action détachée le 25 décembre 2019 et payée le 6 janvier 2020. Le montant de 4,5 dh/action proposé en décembre au titre de l’année 2020, détachable fin décembre et payable en janvier 2021, représente un dividend yield de 5% et tient compte principalement d’un retard d’investissement dans de nouveaux actifs à la suite de l’augmentation de capital de Février 2020, retard attribuable à la crise sanitaire que traverse le Maroc», explique un communiqué de la société parvenue à Yabiladi.

«Le management d’Immorente propose un schéma innovant d’intensification de ses distributions en passant à un rythme trimestriel soit 4 versements annuels.»

Ainsi, «Immorente Invest proposera de verser à ses actionnaires les loyers nets encaissés trimestriellement 6 mois après la clôture dudit trimestre. A titre d’exemple, les loyers nets du premier trimestre 2021 clôt le 31 mars 2021 seront distribués en septembre 2021. Les trimestres et années qui suivents respecteront la même logique», conclut le communiqué.