Covid-19 : Plus les symptômes sont courts, plus l’immunité est longue

Combien de temps dure l'immunité protectrice chez les survivants du Covid-19 ? Cette question, qui a tourmenté la communauté scientifiques pendant plusieurs mois a récemment reçu une réponse, dans une nouvelle étude menée par les chercheurs de la Harvard Medical School du Brigham and Women's Hospital.

Les résultats, publiés plus tôt ce mois-ci dans la célèbre revue à comité de lecture Cell, révèlent que si certains patients de Covid-19 ont commencé à perdre des anticorps contre le virus peu de temps après leur rémission, d'autres «ont maintenu la production d'anticorps» des mois après l'infection.

Une rémission rapide avec maintien de production d’anticorps chez certains

Les patients du deuxième groupe sont appelés «sustainers», comme le souligne l'étude, qui révèle également que ces patients ont rapidement guéris et ont eu une évolution plus courte des symptômes. Ces résultats suggèrent ainsi que «certaines personnes qui se rétablissent rapidement du Covid-19 peuvent développer une réponse immunitaire plus efficace et durable au virus». Pour arriver à ces conclusions, l'équipe à l'origine de l'étude a analysé des échantillons de sang et des cellules immunitaires de patients qui se sont rétablis d'un Covid-19 léger à modéré, écrit la Harvard Medical School, dont l'étude n'a pas pris en compte les patients asymptomatiques Covid-19.

Les résultats ont montré «des variations importantes à la fois dans la nature des réponses immunitaires entre les individus et dans la durée de cette réponse immunitaire». «Nous avons trouvé un sous-ensemble d'individus qui guérissent rapidement tout en maintenant des niveaux d'anticorps spécifiques au virus après le Covid-19», a déclaré Duane Wesemann, professeur agrégé de médecine du HMS, immunologiste et médecin associé à la Division d'allergie et d'immunologie clinique de Brigham.

«Le type de réponse immunitaire que nous observons chez ces personnes est un peu comme investir dans une assurance - c'est la façon dont le système immunitaire ajoute une couche potentielle de protection contre les futures rencontres avec le virus, et certaines personnes sont capables de faire un "investissement" plus durable.» Duane Wesemann

Une production d’anticorps liée à la durée des symptômes

En d'autres termes, les chercheurs ont découvert que les niveaux d'immunoglobuline G (IgG), un type d'anticorps, ont tendance à baisser de manière significative chez la plupart des patients au cours de trois à quatre mois. Mais chez environ 20% des personnes de cette étude, la production d'anticorps «est restée stable ou s'est améliorée au cours de la même période».

L'équipe a également découvert que si les «sustainers» présentaient des symptômes pendant une période plus courte, les autres personnes qui perdaient vite les anticorps, présentaient des symptômes de Covid-19 pendant une période allant de 10 à 16 jours.

Ces conclusions indiquent qu'il existe un profil immunitaire spécifique parmi ceux qui ont réussi à gérer la maladie, selon les chercheurs pour qui il n'est pas clair si cela est dû à des facteurs génétiques ou à des défenses immunitaires. «Comprendre comment ces individus sont capables de soutenir la production d'anticorps à plus long terme est pertinent pour le Covid-19 et aura également des implications importantes pour notre compréhension du système immunitaire en général», conclut Duane Wesemann.

Les résultats de cette étude interviennent alors que plusieurs laboratoires du monde sont en course pour produire un vaccin Covid-19 fiable alors que la pandémie et touche des millions de personnes. Lundi, les laboratoires américains et allemands Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin Covid-19 s'est avéré «efficace à plus de 90%».